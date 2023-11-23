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Nijerya'da trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı ve ölü sayısının artabileceği belirtildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.