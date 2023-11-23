Nijerya'da trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı ve ölü sayısının artabileceği belirtildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Halk Eğitim Sorumlusu Bisi Kazeem, yazılı yaptığı açıklamada, Niger eyaletindeki Yawuri-Magama kara yolunda yolcu taşıyan kamyonun aşırı hız nedeniyle kaza yaptığını belirtti.
Kazeem, kazada 25 kişinin hayatının kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kazeem ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Kazeem güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.