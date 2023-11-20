Nijerya'da Tekne Kazasında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 16 Kasım'da yolcu taşıyan teknenin alabora olmasının ardından yapılan arama çalışmalarında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, 16 Kasım'da yolcu taşıyan tekenin alabora olmasının ardından yapılan arama çalışmalarında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nijer Eyaleti Yardım ve Rehabilitasyon Başkanı Alhaji Salihu Garba, yaptığı açıklamada, 16 Kasım'da Niger eyaletindeki Shiroro bölgesinde yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu anımsattı.

Garba, olayın ardından yapılan kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Olayda çok sayıda kişinin kayıp olduğunu aktaran Garba, bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Niger eyaletinde 16 Kasım'da 30'dan fazla yolcu taşıyan tekne henüz belirlenemeyen sebeple alabora olmuştu.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne kazaları yaşanıyor.