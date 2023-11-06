Nijerya'da tekne kazası sonrası nehirlerde akşam saatlerinde yasak

Nijerya'nın Taraba eyaletinde bir teknenin alabora olması üzerine eyalet genelindeki nehirlerde akşam saatlerinde yolcu teknelerinin çalışması yasaklandı. Kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi ise hala kayıp.

Nijerya'nın Taraba eyaletinde, bir teknenin alabora olmasının ardından eyalet genelindeki nehirlerde yolcu teknelerinin akşam saatlerinde çalışmasına yasak getirildi.

Taraba Vali Yardımcısı Alhaji Aminu Alkali, yaptığı açıklamada, eyaletteki tüm nehirlerde akşam saatlerinde tekne ve kano gibi su araçlarının kullanımının yasaklandığını belirtti.

Nehirlerdeki tüm barikatların derhal kaldırılması talimatını veren Alkali, tekne sahiplerinden de fazla yolcu almamalarını ve yolculara can yeleği vermelerini istedi.

Nijerya'nın Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, 28 Ekim Cumartesi günü Benue Nehri'nde alabora olmuştu.

Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 18 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknedeki 70 kişinin hala kayıp olduğu açıklanmıştı.