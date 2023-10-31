Nijerya'da Tekne Kazası: En Az 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Taraba eyaletinde bir yolcu teknesi alabora oldu, en az 17 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABUJA, 31 Ekim (Xinhua) -- Nijerya'nın doğusundaki Taraba eyaletinde Cumartesi günü bir yolcu teknesi alabora olurken, en az 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Taraba Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Operasyon Başkanı Beşir Garga Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar olay yerinden 12 kişinin kurtarıldığını ve kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Garga, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel bir pazarda çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu en az 104 yolcuyu taşıyan teknenin, Taraba eyaletine bağlı Karim Lamido yerel yönetim bölgesine giderken alabora olduğunu bildirdi.

Yetkili, kazanın "operatörlerin tekneyi aşırı yüklemesinden" kaynaklandığını ve detaylı soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Taraba Eyalet Valisi Agbu Kefas ise yaptığı yazılı açıklamada kazayı "son derece trajik" olarak nitelerken, yerel kurtarma ekiplerine devam eden arama kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırma çağrısı yaptı.

Batı Afrika ülkesinde aşırı yükleme, kötü hava koşulları ve hatalı işlemler nedeniyle tekne kazaları sıklıkla meydana geliyor. Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu geçtiğimiz ay, ülke genelinde yinelenen ölümcül tekne kazaları trajedisine ilişkin "kapsamlı ve derinlemesine" bir soruşturma talimatı vermişti.