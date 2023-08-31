Nijerya'da Tekne Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişi kayboldu ve arama çalışmaları devam ediyor.