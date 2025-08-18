Nijerya'da Tekne Kazası: 40 Kayıp

Nijerya'da Tekne Kazası: 40 Kayıp
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen tekne kazasında 40 kişinin kaybolduğu, 10 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

NİJERYA'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 40 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, Goronyo Pazarı'na giden yolcuları taşıyan bir tekne alabora oldu. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, kazada 40 kişinin kaybolduğunu ve 10 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

