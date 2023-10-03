Nijerya'da Tekne Kazası: 23 Kişi Kayboldu
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 23 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 23 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, dün gece yolcu taşıyan bir tekne Kebbi'nin Yauri bölgesindeki nehirde battı.
Kebbi Valiliği Basın Sözcüsü Alhaji Salihu Garba, 7 kişinin sağ kurtulduğu olayda 23 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Garba, kaybolan kişilerin hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını ifade etti.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor. Adamawa eyaletindeki Mokwa Nehri'nde 10 Eylül'de yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi yaşamını yitirmişti.