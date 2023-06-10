Nijerya'da son 3 haftada 150'den fazla kişi öldürüldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde, son 3 haftada düzenlenen silahlı saldırılarda, 150'den fazla kişinin öldürüldüğü bildirildi. Plateau Valisi Caleb Mutfwang, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, son zamanlarda eyalette, ölümlere ve yerinden edilmelere neden olan şiddetli saldırıların gerçekleştirildiğini belirtti.