Nijerya'da silahlı saldırılarda ölü sayısı 85'e yükseldi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 85'e yükseldiği bildirildi. Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığı ve tarım arazilerine de zarar verildiği belirtildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

Mwaghavul Kalkınma Derneği Başkanı Joseph Gwankat, yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta eyalete bağlı Fungzai ve Kubwat köylerindeki saldırıların ardından farklı bölgelerde de saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Gwankat, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e çıktığını, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Gwankat, tarım arazilerine de zarar verildiğini ifade etti.

Plateau eyaletine bağlı Fungzai ve Kubwat köylerine, 15 Mayıs gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıların ardından eyalette şiddet olaylarını önlemek amacıyla 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.