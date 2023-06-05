Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Sokoto Polis Sözcü Vekili Ahmad Rufai, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin 7 köyüne saldırı düzenlediklerini belirtti. Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.