Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Sokoto Polis Sözcü Vekili Ahmad Rufai, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin 7 köyüne saldırı düzenlediklerini belirtti. Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.
Sokoto Polis Sözcü Vekili Ahmad Rufai, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin 7 köyüne saldırı düzenlediklerini belirtti.
Rufai, saldırılarda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırının ardından güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini aktaran Rufai, operasyonda 8 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklandı.