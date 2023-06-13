Nijerya'da silahlı saldırılarda 21 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 21 kişi yaşamını yitirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Pleateu eyaletinin Rim, Jol ve Kwi bölgelerinde saldırılar düzenledi. Saldırılarda, aralarında bir papazın da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Plateau Valisi Caleb Mutfwang, yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrulayarak, olayda bir yerel yönetim şefinin de kaçırıldığını aktardı. Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde, silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.