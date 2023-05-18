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Nijerya'da silahlı saldırılara ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Nijerya'da silahlı saldırılara ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Haberleri

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 38 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 silah ve önemli mühimmat da ele geçirildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde 38 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Plateau Eyaleti Polisi Halkla İlişkiler Müdürü Alfred Alabo, 15 Mayıs'ta eyaletin Fungzai ve Kubwat köylerinde düzenlenen ve 38 kişinin öldüğü saldırıların ardından soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Soruşturmalar kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Alabo, 2 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Alabo, kanun ve düzenin daha fazla bozulmasını önlemek için bölgeye ek güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını ifade etti.

Plateau eyaletine bağlı Fungzai ve Kubwat köylerine, 15 Mayıs gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıların ardından eyalette şiddet olaylarını önlemek amacıyla 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Kaynak: AA / Dünya

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