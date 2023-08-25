Nijerya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerin cenazesi toprağa verildi

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve ardından düşen helikopterde ölen 37 askerden 22'sinin cenazesi toprağa verildi. Yeni atanan Savunma Bakanı ve diğer yetkililerin katıldığı cenaze töreni, başkent Abuja'daki askeri mezarlıkta gerçekleşti.