Nijerya'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlerin cenazesi toprağa verildi
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Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve ardından düşen helikopterde ölen 37 askerden 22'sinin cenazesi toprağa verildi. Yeni atanan Savunma Bakanı ve diğer yetkililerin katıldığı cenaze töreni, başkent Abuja'daki askeri mezarlıkta gerçekleşti.
Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden, ardından bölgeye gönderilen helikopterin düşmesi sonucu ölen 37 askerden 22'sinin cenazesi toprağa verildi.
Niger'deki cenaze törenine, yeni atanan Savunma Bakanı Muhammed Badaru, savunmadan sorumlu Devlet Bakanı Bello Matawalle ve Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa'nın yanı sıra ölen askerlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından 22 askerin cenazesi, başkent Abuja'daki askeri mezarlıkta defnedildi.
Niger'de 13 Ağustos'ta silahlı kişilerin saldırısında 26 asker hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 14 Ağustos'ta bölgeye gönderilen askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker daha yaşamını yitirmişti.