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Nijerya'da silahlı saldırı: 9 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 9 ölü

Dünya Haberleri

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Eyalette, bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi hayatını kaybetmiş, 746 kişi kaçırılmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Dünya

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