Nijerya'da silahlı saldırı: 8 kişi yaralandı, 8 kişi kaçırıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı, 8 kişi saldırganlarca kaçırıldı. Saldırganlar genellikle fidye talep etmek amacıyla köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıyor.
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı, 8 kişi saldırganlarca kaçırıldı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce New Millennium City bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.
8 kişiyi yaralayan saldırganlar, 8 kişiyi de kaçırdı.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.
Zamfara eyaletinde 26 Kasım'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin kaçırıldığı bildirilmişti.