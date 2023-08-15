Nijerya'da Silahlı Saldırı: 26 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 26 asker yaşamını yitirdi. Silahlı çete üyeleri tarafından pusuya düşürülen askeri konvoyda 8 asker yaralandı. Bölgedeki güvenlik krizi devam ediyor.

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 26 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, adını vermek istemeyen asker yetkili yaptığı açıklamada, Nijerya ordusuna ait askeri konvoyun, Niger eyaletinin Zungeru-Tegina kara yolunda silahlı çete üyelerince pusuya düşürüldüğünü belirtti.

Yetkili, çetelerin silahlı saldırısında 26 askerin hayatını kaybettiğini, 8 askerin de yaralandığını kaydetti.

Olayın ardından bölgeye gönderilen Nijerya Hava Kuvvetlerine (NAF) ait bir askeri helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düşmüştü.

Nijerya'nın kuzeyi, silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve cinayet dahil birçok suça karışıyor.

Nijerya ordusu bölgedeki silahlı çetelere yönelik operasyonlar gerçekleştirirken silahlı çeteler de zaman zaman orduya saldırı düzenliyor.