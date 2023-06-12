Nijerya'da silahlı saldırı: 25 ölü, çok sayıda kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı. Saldırılar Niger eyaletine bağlı 5 köyde gerçekleşti. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.