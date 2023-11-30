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Nijerya'da silahlı kişilerin saldırısında 18 avcı hayatını kaybetti

30 Kasım 2023 12:49 Son Güncelleme: 12:51 Abone Ol

Nijerya'nın Taraba eyaletindeki bazı köylere saldıran silahlı kişiler ile avcılar arasında çıkan çatışmada, 18 avcı hayatını kaybetti. Saldırıyı engellemek için silahlı kişilerle çatışan avcılardan 18'i yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.