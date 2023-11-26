Nijerya'da Silahlı Kişiler Tarafından 100'den Fazla Kişi Kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin kaçırıldığı bildirildi. Saldırıda aralarında çoğu çocuk ve kadın olan kişilerin kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Channels televizyon kanalının haberine göre, Zamfara eyaletine bağlı 4 köye gelen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Saldırıda aralarında çoğu çocuk ve kadın 100'den fazla kişi kaçırıldı.

Bölge sakinleri, silahlı grubun elebaşının söz konusu köy sakinlerinden "hasat vergisi" adı altında 110 milyon naira (137 bin dolar) haraç istediğini ve ödemelerin yapılması için de sözde iki hafta süre verdiğini belirtti.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.