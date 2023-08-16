Nijerya'da Silahlı Kişiler 19 Kişiyi Kaçırdı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin 19 kişiyi kaçırdığı bildirildi. Silahlı baskında çoğu kadın olmak üzere 19 kişi kaçırıldı. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.