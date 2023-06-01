Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 10 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin öldürüldüğü ve önemli mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 10 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Zamfara Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Görevlisi Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, Anka bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Abubakar, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Abubakar, 14 silah, 7 motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.