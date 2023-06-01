Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 10 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin öldürüldüğü ve önemli mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.