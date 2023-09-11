Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 4 ölü, 26 gözaltı
Nijerya'nın Lagos ve Kaduna eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 4 kişi öldürüldü, 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda silahlar, nakit para ve mühimmat ele geçirildi.
Nijerya'nın Lagos ve Kaduna eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 4 kişi etkisiz hale getirildi, 26 kişi gözaltına alındı.
Kaduna Eyaleti Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Vekili Manir Hassan, yaptığı yazılı açıklamada, polisin, aldığı bir istihbarat üzerine eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Hassan, operasyonlarda 4 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, 13 kişinin de yakalandığını kaydetti.
Operasyonda çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını aktaran Hassan, sığınakların da imha edildiği bilgisini paylaştı.
Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, eyalette düzenlenen operasyonda, aralarında 1 kadının bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Hundeyin, operasyonda 4 silah, nakit para ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.