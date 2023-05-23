Nijerya'da silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı
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Nijerya'nın Benue eyaletinde, silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı. Benue Eyaleti Emniyet Müdürü Julius Okoro Alawari, son zamanlarda eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle polisin bölgedeki silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti. Operasyonlarda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 10 kişinin kurtarıldığı, 1 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü ve 3 silahlı çete üyesinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Nijerya'da hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde, silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 10 kişi kurtarıldı.
Benue Eyaleti Emniyet Müdürü Julius Okoro Alawari, yaptığı açıklamada, son zamanlarda eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle polisin bölgedeki silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Alawari, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 10 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonlarda 1 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Alawari, 3 silahlı çete üyesinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
Benue eyaletinde iki grup arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle geçen ay 150'ye yakın kişi ölmüş, 18 binden fazla kişi yerinden olmuştu.