Nijerya'da silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı
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Nijerya Ordusu, Kaduna, Plateau ve Bauchi eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda 34 silahlı çete üyesini yakaladı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.
Nijerya Ordusundan yapılan açıklamada, 22- 29 Ekim tarihlerinde ülkenin Kaduna, Plateau ve Bauchi eyaletlerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 34 silahlı çete üyesinin yakalandığı kaydedildi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Kaynak: AA / Dünya