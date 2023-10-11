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Nijerya'da silahlı çete üyeleri tarafından rehin alınan 29 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 29 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi. Bauchi Eyaleti Valisi Bala Mohammed, ordu, polis ve yerel güvenlik güçlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda 67 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve çeşitli silahlar ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.