Nijerya'da silahlı çete üyeleri tarafından rehin alınan 17 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı. Ülkede insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.