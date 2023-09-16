Nijerya'da silahlı çete üyeleri tarafından rehin alınan 17 kişi kurtarıldı
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı. Ülkede insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 17 kişi kurtarıldı.
Ülkede silahlı çete ve teröristlere karşı yürütülen "Hadarin Daji" Operasyonu Sözcüsü Yahaya İbrahim, yaptığı açıklamada, ordunun Zamfara eyaletine bağlı Bukkuyum bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
İbrahim, operasyonda çetenin rehin aldığı 17 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Ülkede insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.