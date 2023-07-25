Nijerya'da silahlı çete tarafından rehin alınan 13 yolcu kurtarıldı

Nijerya'nın Abia eyaletinde, silahlı çete üyelerince fidye için rehin alınan 13 yolcu kurtarıldı. Ordu tarafından düzenlenen operasyonda fidye için rehin alınan yolcular kurtarıldı ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polise teslim edildi.

Nijerya'nın Abia eyaletinde, silahlı çete üyelerince fidye için rehin alınan 13 yolcu kurtarıldı.

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, Abia eyaletine bağlı Ngodo-Isuochi kara yolunda hafta sonu silahlı kişilerin yolcu otobüsüne düzenlediği baskının ardından ordunun, çeteye yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonda silahlı çete üyelerinin fidye için rehin aldığı 13 yolcunun kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan kişilerin sağlık kontrolünden geçtiğini ve eyalet polisine teslim edildiğini aktaran Nwachukwu, "Nijerya ordusu, halka, ülke genelinde güvenlik sorunlarıyla mücadele eden birlikleri ve diğer güvenlik kurumlarını zamanında ve eyleme geçirilebilir bilgilerle desteklemeye devam etmeleri çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.