Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Binlerce Kişi Yerinden Oldu

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), ülkede bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 7 binden fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi. Nisandan bu yana 10 eyalette toplam 34 bin 983 kişinin sellerden olumsuz etkilendiği belirtildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle 1679 ev yıkıldı ve 866 hektar arazi tamamen hasar gördü. Bugüne kadar 5 kişi hayatını kaybetti ve 75 kişi yaralandı. Nijerya hükümeti, 2022'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke ekonomisinin 7 milyar dolar zarara uğradığını açıklamıştı.