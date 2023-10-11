Nijerya'da şiddetli yağışlar sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sellerde 1600 evin sular altında kaldığı ve 9 bin 960 kişinin yardım kamplarına sığındığı belirtildi.

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Dr. Muhammad Amin Sulaiman, yaptığı açıklamada, eyalette halihazırda etkili olan şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Sulaiman, seller nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Sellerde 1600 evin sular altına kaldığını aktaran Sulaiman, 9 bin 960 kişinin bölgede kurulan 11 yardım kampına sığındığını ifade etti.

Sulaiman, eyalet hükümetinin yakında selzedelere insani yardımları dağıtmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.