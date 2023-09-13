Nijerya'da Şiddetli Yağış ve Sel Uyarısı

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), birçok eyalete yönelik şiddetli yağış ve sel uyarısında bulundu. Ülkenin 13 eyaletine bağlı 50 bölgenin şiddetli yağışlar ve selle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), birçok eyalete yönelik şiddetli yağış ve sel uyarısında bulundu.

NEMA Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, ülkenin 13 eyaletine bağlı 50 bölgenin şiddetli yağışlar ve selle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Farinloye, bu bölgelerde yağışlar nedeniyle gıda sıkıntısı yaşanabileceğine işaret ederek, hükümetin zararı engellemek için şimdiden çalışma başlattığını aktardı.

Ülkenin Benue ve Niger eyaletlerinde, nehirlerin su seviyelerindeki artış nedeniyle de sel felaketi yaşanabileceğini belirten Farinloye, bölge halkına tedbir almasını tavsiye etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.