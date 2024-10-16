Nijerya'da Sel Felaketi: 2 Milyondan Fazla Kişi Etkilendi

NİJERYA'da 2 milyondan fazla kişi selden etkilendi.

Nijerya'nın Kogi Eyaleti Kızılhaç Afet Yönetim Sorumlusu Umar Y. Mahmud, yaptığı açıklamada, Niger ve Benue nehirlerinin taşması sonucu Kogi eyaletine bağlı 9 bölgede sel meydana geldiğini bildirdi.

Sel nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu söyleyen Mahmud, kurtarma ekiplerinin, bölge sakinlerinin kamplara ve köylere tahliye edilmesine yardımcı olduğunu belirterek, "Niger Nehri yükseldiği için durum şu anda çok kötü" dedi.

Mahmud, sel felaketi nedeniyle 150 bin hektar arazinin su altına kaldığını da ifade etti.