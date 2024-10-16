Üye Girişi
Haberler

Nijerya'da Sel Felaketi: 2 Milyondan Fazla Kişi Etkilendi

Nijerya'da Sel Felaketi: 2 Milyondan Fazla Kişi Etkilendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Kogi Eyaleti'nde Niger ve Benue nehirlerinin taşması sonucunda meydana gelen sel felaketi, 2 milyondan fazla kişiyi yerinden etti. Yetkililer, kurtarma çalışmalarında kamplara ve köylere tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

NİJERYA'da 2 milyondan fazla kişi selden etkilendi.

Nijerya'nın Kogi Eyaleti Kızılhaç Afet Yönetim Sorumlusu Umar Y. Mahmud, yaptığı açıklamada, Niger ve Benue nehirlerinin taşması sonucu Kogi eyaletine bağlı 9 bölgede sel meydana geldiğini bildirdi.

Sel nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu söyleyen Mahmud, kurtarma ekiplerinin, bölge sakinlerinin kamplara ve köylere tahliye edilmesine yardımcı olduğunu belirterek, "Niger Nehri yükseldiği için durum şu anda çok kötü" dedi.

Mahmud, sel felaketi nedeniyle 150 bin hektar arazinin su altına kaldığını da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Nijerya Sağlık Çevre Dünya

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Kasım Gülpınar depreme canlı yayında yakalandı

Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.