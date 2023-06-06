Nijerya'da saldırı sonrası kaçırılan 30 kişiden 9'u kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen saldırılarda kaçırılan 30 kişiden 9'u kurtarıldı. Eyalet polisi, operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hafta sonu düzenlenen saldırılarda kaçırılan 30 kişiden 9'unun kurtarıldığı bildirildi.

Zamfara Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Görevlisi Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, Zamfara eyaletine bağlı Magaji ve Janbako bölgelerinde düzenlediği saldırının ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda, kaçırılan 30 kişiden 9'unun kurtarıldığını belirtti.

Abubakar, "Kurtarılanlar ailelerine kavuşturuldu. Güvenlik güçleri geri kalan kişileri kurtarmak için operasyonları sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 10 kişi ölmüş, 30 kişi kaçırılmıştı.

Zamfara eyaleti, son 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını duyurmuştu.