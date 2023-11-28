Nijerya'da rehineler kurtarıldı
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin rehin aldığı 6 kişi güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Kebbi Valiliği Özel Danışmanı Nasir İdris, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin eyaletin Shanga bölgesinde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
İdris, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Kaynak: AA / Dünya