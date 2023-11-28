Üye Girişi
Haberler

Nijerya'da rehineler kurtarıldı

Son Güncelleme:
Dünya Haberleri
Abone Ol

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin rehin aldığı 6 kişi güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kebbi Valiliği Özel Danışmanı Nasir İdris, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin eyaletin Shanga bölgesinde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

İdris, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA / Dünya

Batı Afrika operasyon Nijerya Uluslararası İnsan Hakları Güvenlik Suç Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title