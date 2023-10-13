Nijerya'da rehineler kurtarıldı
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Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı. Operasyonlarda çok sayıda silahlı kişi öldürüldü.
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 18 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Danko Wasagu bölge yetkilisi Hussaini Aliyu-Bena, yaptığı açıklamada, Kebbi eyaletinde ordu ile yerel güvenlik güçlerinin işbirliğinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Aliyu-Bena, operasyonlarda silahlı kişilerin kaçırdığı 18 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Aliyu-Bena, operasyonlarda çok sayıda silahlı kişinin öldürüldüğünü aktardı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.