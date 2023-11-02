Nijerya'nın Zamfara eyaletinde meydana gelen otobüs ve kamyon çarpışması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazanın aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Nijerya'da otobüs ve kamyon çarpışması: 12 ölü

ABUJA, 2 Kasım (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde Çarşamba günü geç saatlerde bir otobüsle bir kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Federal Yol Güvenliği Birlikleri Başkanı Iro Danladi, Perşembe günü eyalet başkenti Gusau'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gusau-Funtua yolunda meydana gelen kazada 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

Danladi, kazayı "aşırı hız ve hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpışma" şeklinde niteledi.

Yetkili, hayatını kaybedenlerin tamamının, kaza sırasında kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan 18 kişilik otobüsün yolcuları olduğunu kaydetti. Yaralılar trafik polisi ekipleri tarafından yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.