Nijerya'da otobüs kazası: 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Lagos eyaletinde bir yolcu otobüsü, kamyona çarpması sonucu 20 kişinin ölümüne neden oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri morga kaldırıldı.

LAGOS, 10 Temmuz (Xinhua) -- Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos eyaletinde Pazar günü bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Lagos'ta gazetecilere kazayı doğrulayan Trafik Yönetim İdaresi (LASTMA) sözcüsü Taofiq Adebayo, 20 kişiyi taşıyan otobüsün eyaletteki Lagos-Badagry otobanında seyrederken Mowo kasabası yakınlarında kum yüklü bir kamyona çarptığını söyledi.

Adebayo'nun açıklamasına göre otobüs şoförü kum yüklü damperli kamyonu sollamaya çalışırken karşısına bir kamyonun çıkmasıyla aracın kontrolünü kaybetti.

"Otobüsün kamyona çarpmasıyla 18 yolcunun yanı sıra otobüs şoförü ve muavini de dahil olmak üzere otobüste bulunan 20 kişinin tamamı hayatını kaybetti" diyen Adebayo, kamyon şoförünün kazadan etkilenmediğini sözlerine ekledi.

Yetkili, kazada ölenlerin cesetlerinin morga kaldırıldığını belirtti.

Yetkili, sürücülere gereksiz can ve mal kaybına yol açabilecek hızdan ve dikkatsiz araç kullanımından kaçınmalarını tavsiye etti.

Nijerya'da aşırı yükleme, kötü yol koşulları ve dikkatsiz araç kullanımından dolayı sık sık ölümcül trafik kazaları meydana geliyor.