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Nijerya'da Otobüs-Kamyonet Çarpışması: 11 Ölü, 10 Yaralı

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın Ibadan-Oyo kara yolunda meydana geldiği belirtildi. Yaralıların tedavi altına alındığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.