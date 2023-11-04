Nijerya'da Otobüs-Kamyonet Çarpışması: 11 Ölü, 10 Yaralı
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Nijerya'nın Kebbi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın Ibadan-Oyo kara yolunda meydana geldiği belirtildi. Yaralıların tedavi altına alındığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar, yaptığı açıklamada, Ibadan-Oyo kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyonete çarptığını belirtti.
Abubakar, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Abubakar, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.