Nijerya'da ordu ile Biafra Yerli Halkları arasında çatışma: 1 terörist öldü

Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, ordu ile terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) arasında çıkan çatışmada 1 teröristin öldüğü bildirildi. Ordu, saldırı girişimini engelledi ve teröristlere ait motosikletler ile mühimmat ele geçirildi.