Nijerya'da operasyonda 7 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda 7 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonda çete üyelerinin sığındığı kampın imha edildiği ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda 7 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ülkede yürütülen Safe Haven Operasyonu Sözcüsü James Oya, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Kaduna eyaletine bağlı Kachallah bölgesinde operasyon düzenlediğini belirtti.
Oya, operasyonda 7 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı halde kaçtığını kaydetti.
Operasyonda çete üyelerinin sığındığı kampın imha edildiğini aktaran Oya, bunlara ait mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.