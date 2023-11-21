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Nijerya'da operasyon: 7 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

21 Kasım 2023 23:53 , Son Güncelleme: 23:54 Dünya Haberleri Abone Ol

Nijerya'nın Kaduna ve Plateau eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 33 çete üyesi gözaltına alındı ve 15 rehine kurtarıldı.