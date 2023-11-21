Nijerya'da operasyon: 7 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
Nijerya'nın Kaduna ve Plateau eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 33 çete üyesi gözaltına alındı ve 15 rehine kurtarıldı.
Nijerya'nın Kaduna ve Plateau eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Nijerya ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, Kaduna ve Plateau eyaletlerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği, operasyonlarda 7 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü, 33 çete üyesinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 15 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.