Nijerya'da operasyon: 13 silahlı kişi gözaltına alındı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 13 silahlı kişi gözaltına alındı.

Plateau eyaletinde yürütülen Safe Haven Operasyonu Sözcüsü James Oya, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Plateau eyaletinin yakınlarındaki Bauchi ve Kaduna eyaletlerinin sınırlarında operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Oya, operasyonlarda 13 silahlı kişinin gözaltına alındığını, çok sayıda kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Gözaltına alınan silahlı kişilerin çoğunun fidye için sivilleri kaçıran suçlular olduğunu aktaran Oya, silahlı kişilere ait silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor. Ülkede insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.