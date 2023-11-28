Nijerya'nın Borno eyaletinde yol kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütünün en az 50 üyesi öldü. Patlamada çok sayıda terörist yaralandı.

Nijerya'da mayın patlaması: ISWAP terör örgütünün en az 50 üyesi öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yola yerleştirilen mayının patlaması sonucu, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütünün en az 50 üyesi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Marte bölgesindeki Arina Masallaci köyünde yola döşenen mayın, ISWAP üyelerini taşıyan kamyonun geçişi sırasında patladı.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 50 ISWAP üyesi öldü, çok sayıda terörist yaralandı.

Borno eyaletinde Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütleri faaliyet gösteriyor. Mayının hangi grup tarafından döşendiği bilinmiyor.