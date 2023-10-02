Nijerya'da köye silahlı saldırı: 9 ölü
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki Adu köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'nın Plateau eyaletindeki bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.
Plateau Eyaletindeki Miango Gençlik Geliştirme Derneği Sözcüsü Nuhu Bitrus, silahlı kişilerin Plateau'nun Adu köyüne saldırı düzenlediğini söyledi.
Bitrus, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Öte yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, saldırıyı doğrulayarak, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.
Plateau'da 11 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Dünya