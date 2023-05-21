Nijerya'da kayıtlı seçmenler Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanıyor

Nijerya'da kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde dün başlayan oy verme işlemi, bugün yerel saatle 22.00'ye kadar devam edecek.

Nijerya'da kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde dün başlayan oy verme işlemi, bugün yerel saatle 22.00'ye kadar devam edecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Nijerya'da 584 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Büyükelçilikte oyunu kullanan ve 2007'den beri Nijerya'da yaşayan Recep Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirmek için 225 kilometre yol katederek, Abuja'da oy kullanmaya geldiğini belirtti.

Nijerya'da bu seçimde ilk defa sandık kurulmasının heyecanını yaşadığını dile getiren Akbaş, Nijerya'da sandık kurulmadığı dönemlerde sırf oy kullanmak için Türkiye'ye gittiğini söyledi.

Akbaş, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Kullandığımız oylar, inşallah vatana, millete, bayrağımıza, toprağımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel şeyler olur. Gönül ister memleketim güzel olsun, insanlar hür yaşasın, insanlar refah içinde yaşasın. Herkes ister bunu benim dileğim de bu." dedi.

Nijerya'da oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında diplomatik kuryelerle Türkiye'ye nakledilecek.

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