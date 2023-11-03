Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden biri serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 yıl önce silahlı kişiler tarafından kaçırılan Bethel Baptist Lisesi öğrencilerinden biri serbest bırakıldı. Serbest bırakılan öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 5 Temmuz 2021'de silahlı kişilerin Bethel Baptist Lisesi'ne düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrencilerden biri 2 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

Nijerya Baptist Konvansiyonu Başkanı İsrael Akanji, yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz 2021'de Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'nden kaçırılan öğrencilerden Treasure Ayuba'nın serbest bırakıldığını belirtti.

Serbest bırakılan öğrencinin sağlık durumuna ilişkin bilgi vermeyen Akanji, öğrencinin şu anda güvenli bir yerde olduğunu ifade etti.

Akanji, ayrıca öğrencinin serbest bırakılması için silahlı kişilere fidye ödenip ödenmediğine ilişkin açıklama yapmadı.

Silahlı kişiler, 5 Temmuz 2021'de Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne düzenledikleri saldırıda 121 öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının ardından 60 öğrenci kurtarılmıştı.

Silahlı kişiler, daha sonra fidye karşılığında öğrencileri gruplar halinde serbest bırakmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.