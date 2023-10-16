Nijerya'da kaçırılan 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin kaçırdığı 4 üniversite öğrencisinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, silahlı kişilerin Zamfara eyaletindeki Gusau Federal Üniversitesinde düzenlediği saldırıda 4 öğrenciyi kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının hemen ardından ordunun düzenlediği operasyonda 4 öğrencinin kurtarıldığı kaydedildi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede en son 22 Eylül'de Zamfara eyaletindeki Gusau Federal Üniversitesine düzenlenen saldırıda 35 kişi kaçırılmıştı. Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda 13 öğrenci kurtarılmıştı. 22 kişi ise halen aranıyor.