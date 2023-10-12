Nijerya'da Kaçak Rafineri İmha Edildi

Nijerya Deniz Kuvvetleri, Rivers eyaletinde yasa dışı işletilen 3 milyon litre petrol kapasiteli kaçak rafinerinin imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda petrol hırsızı da gözaltına alındı.

Nijerya Deniz Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Rivers eyaletinde yasa dışı işletilen 3 milyon litre petrol kapasiteli kaçak rafinerinin imha edildiğini bildirdi.

Nijerya Deniz Kuvvetleri Rivers Eyaleti Komutanı Desmond İgbo, yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerin, Rivers eyaletinde petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda, yasa dışı işletilen 3 milyon litre petrol kapasiteli kaçak bir rafinerinin imha edildiğini kaydeden İgbo, çok sayıda petrol hırsızının da gözaltına alındığını aktardı.

Petrol hırsızlarının ülke ekonomisini sürekli sabote ettiklerini dile getiren İgbo, "Hayatınızı kazanmanın en iyi yolu bu değil. Çevreye zarar vermek yerine geçiminizi sağlamanın pek çok yolu var ve ayrıca hırsızlar, hükümeti ihtiyaç duyduğu gelirden mahrum bırakıyorlar." ifadelerini kullandı.

200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin faaliyet gösterdiği Nijerya'da, artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zararın oluştuğu belirtilmişti.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.