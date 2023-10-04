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Nijerya'da Kaçak Petrol Rafinerisinde Patlama: 37 Ölü

Nijerya'nın petrol bölgesi olan Niger Delta'daki Rivers eyaletinde kaçak petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 37 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda kişi yaralandı ve olayla ilgili çalışmalar başlatıldı.