Nijerya'da hava operasyonunda 22 çete üyesi etkisiz hale getirildi
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, silahlı 22 çete üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonda elebaşı Abdulkareen Lawal de dahil olmak üzere 22 çete üyesi öldürüldü ve mühimmat ele geçirildi.
Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, silahlı 22 çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan açıklamaya göre, "Hadarin Daji Operasyonu" kapsamında Katsina eyaletine bağlı Jibia bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlendi.
Operasyonda aralarında elebaşı Abdulkareen Lawal'in de bulunduğu 22 çete üyesi öldürüldü.
Çok sayıda silahlı çete üyesinin yaralandığı operasyonda, mühimmat ele geçirildi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.