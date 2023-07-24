Nijerya'da hava operasyonunda 22 çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, silahlı 22 çete üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonda elebaşı Abdulkareen Lawal de dahil olmak üzere 22 çete üyesi öldürüldü ve mühimmat ele geçirildi.