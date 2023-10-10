Haberler ›› Dünya ›› Nijerya'da Hamile Avukatı Vuran Polis Memuruna İdam Cezası

Nijerya'da Hamile Avukatı Vuran Polis Memuruna İdam Cezası

Nijerya'da mahkeme, geçen yıl Noel gününde hamile bir avukatı vurarak öldüren polis memurunu idam cezasına çarptırdı. Lagos Eyalet Yüksek Mahkemesi, polis memuru Drambi Vandi'yi suçlu buldu ve idam cezası verdi. Bu karar, Nijerya'da idam cezalarının nadir görüldüğü bir durumu temsil ediyor.